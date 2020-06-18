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18 июня 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 18 июня 2020 года № 170 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

Дата подписания 18 июня 2020 г.
Опубликован 18 июня 2020 г.
Вступает в силу 23 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 12 мая 2020 года № 127 "О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово "приложению" заменить словами "приложению № 1".

1.2. Раздел 5 приложения № 1 к Указу исключить.

1.3. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктом 4 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 23.06.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин


Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 18.06.2020 № 170


4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков при условии:

- обслуживания на открытом воздухе, в том числе на летних верандах, террасах, при наличии стационарного предприятия общественного питания с полным набором производственных цехов в зависимости от ассортимента приготавливаемых блюд, с обеспечением расстановки обеденных столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов;

- предоставления продуктов питания и напитков в организациях общественного питания, обеспечивающих питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они расположены;

- соблюдения иных рекомендаций письма Управления Роспотребнадзора по Владимирской области от 18.06.2020 № 33-00-09/10-6337-2020 - 56



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