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18.06.2020,  
13:43
Текст:  Михаил Русин

За рубежом оценили новую тактику российских танков

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В иностранной прессе появилась публикация, посвященная изменениям в тактике боя российских танкистов.

Фото: Чингис Дамбиев / youtube.com
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Как утверждает польское издание Defence24, российская армия теперь применяет танки в качестве мобильной артиллерии, которая уже может вести огонь на расстояние до 12 километров. Подобной тактике способствует использование современных автоматизированных системы управления огнем и новых боеприпасов.

"Русские годами разрабатывают различные типы ракет, которые можно использовать в качестве артиллерийских боеприпасов, выпущенных из танковых пушек", - говорится в публикации. При этом такие боеприпасы могут наносить серьезный урон противнику. В частности, упоминается снаряд ОФ-128 с площадью поражения до 41 квадратного метра.

Издание описывает так называемую "карусель", во время которой танковый взвод ведет огонь, перемещаясь по кругу. Пока первая машина стреляет по обнаруженным целям, вторая, находясь в укрытии, готовится занять огневую позицию, а третья пополняет боекомплект. В качестве дополнительного плюса такого приема, обеспечивающего высокую плотность огня, называется возможность вводить противника в заблуждение относительно истинного количества машин, участвующих в бою.

Также сообщается о модернизированном варианте "карусели" с использованием четвертого танка, который дожидается на тайной позиции выявления "каруселью" вражеской цели, а затем уничтожает ее.

Машины, участвующие в подобных маневрах на территориях с городской застройкой, рекомендуется прикрывать зенитными системами ЗСУ-24-2 или "Тунгуска", которые должны уничтожать гранатометчиков, часто занимающих позиции на верхних этажах зданий. Также они обеспечивают прикрытие от вертолетов.

Фото: ASTIN TV / youtube.com
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Другим тактическим методом является так называемый "сирийский вал", который сочетает огневую мощь и маневренность. Он разработан на основе опыта войны в Сирии. "Важным фактором здесь будет обеспечение защиты боевых машин от воздействия противотанкового оружия, используемого противником. Танки или другие машины движутся одна за другой в пределах 20-100 метров, стреляя по определенному сектору", - пишет Defence24.

Еще один тактический маневр заключается в стрельбе одного танка с двух огневых позиций - основной и запасной. При этом важно, чтобы он не задерживался ни на одной из них более 3-5 секунд. Основной целью такого приема является попытка спровоцировать противника, раскрыть его позиции и оценить силы.

"Несмотря на высокую насыщенность армии боевыми машинами, идея состоит не в том, чтобы массово привести их в бой, а в том, чтобы использовать их различные преимущества при обеспечении тесного взаимодействия с другими боевыми системами", - резюмирует Defence24.

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