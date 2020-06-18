За рубежом оценили новую тактику российских танков

В иностранной прессе появилась публикация, посвященная изменениям в тактике боя российских танкистов.

Как утверждает польское издание Defence24, российская армия теперь применяет танки в качестве мобильной артиллерии, которая уже может вести огонь на расстояние до 12 километров. Подобной тактике способствует использование современных автоматизированных системы управления огнем и новых боеприпасов.

"Русские годами разрабатывают различные типы ракет, которые можно использовать в качестве артиллерийских боеприпасов, выпущенных из танковых пушек", - говорится в публикации. При этом такие боеприпасы могут наносить серьезный урон противнику. В частности, упоминается снаряд ОФ-128 с площадью поражения до 41 квадратного метра.

Издание описывает так называемую "карусель", во время которой танковый взвод ведет огонь, перемещаясь по кругу. Пока первая машина стреляет по обнаруженным целям, вторая, находясь в укрытии, готовится занять огневую позицию, а третья пополняет боекомплект. В качестве дополнительного плюса такого приема, обеспечивающего высокую плотность огня, называется возможность вводить противника в заблуждение относительно истинного количества машин, участвующих в бою.

Также сообщается о модернизированном варианте "карусели" с использованием четвертого танка, который дожидается на тайной позиции выявления "каруселью" вражеской цели, а затем уничтожает ее.

Машины, участвующие в подобных маневрах на территориях с городской застройкой, рекомендуется прикрывать зенитными системами ЗСУ-24-2 или "Тунгуска", которые должны уничтожать гранатометчиков, часто занимающих позиции на верхних этажах зданий. Также они обеспечивают прикрытие от вертолетов.

Другим тактическим методом является так называемый "сирийский вал", который сочетает огневую мощь и маневренность. Он разработан на основе опыта войны в Сирии. "Важным фактором здесь будет обеспечение защиты боевых машин от воздействия противотанкового оружия, используемого противником. Танки или другие машины движутся одна за другой в пределах 20-100 метров, стреляя по определенному сектору", - пишет Defence24.

Еще один тактический маневр заключается в стрельбе одного танка с двух огневых позиций - основной и запасной. При этом важно, чтобы он не задерживался ни на одной из них более 3-5 секунд. Основной целью такого приема является попытка спровоцировать противника, раскрыть его позиции и оценить силы.

"Несмотря на высокую насыщенность армии боевыми машинами, идея состоит не в том, чтобы массово привести их в бой, а в том, чтобы использовать их различные преимущества при обеспечении тесного взаимодействия с другими боевыми системами", - резюмирует Defence24.