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19.06.2020 10:46
Рубрика: Общество

Акция "Свеча Памяти" пройдет в ночь на 22 июня

Текст: Ирина Огилько

"Огненная картина войны" появится у стен Музея Победы в память о погибших в Великой Отечественной войне в ночь с 21 на 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе, традиционная акция "Свеча Памяти", несмотря на пандемию, состоится и в этом году. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции количество участников акции будет ограничено. В основном это будут волонтеры, которые выложат из свечей легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!". Авторы плаката, художники Николай Жуков и Виктор Климашин, создали яркий и емкий образ солдата.

В течение всего Дня памяти и скорби на больших экранах в Зале памяти и скорби музея будут демонстрироваться свечи памяти, присланные жителями из разных регионов России. Это тысячи личных историй семей, бережно хранящих память о погибших или воевавших на полях сражений Второй мировой войны.

Увидеть их можно будет и на YouTube-канале музея. Одновременно представители общественных делегаций зажгут свечи у скульптуры "Скорбящая мать".

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В этом году, с учетом эпидемиологической ситуации, для соблюдения необходимых мер безопасности будет установлен временной интервал между посещением делегаций. Также установлено ограничение по количественному составу делегации от каждой из организаций, желающих принять участие, - не более 5 человек одновременно.

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