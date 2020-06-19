Барражирующий "Фонарик": первый полет Як-25 состоялся 68 лет назад

19 июня 1952 года летчик-испытатель Валентин Волков впервые поднял в небо двухместный истребитель-перехватчик Як-25. Через три года самолет начал поступать в строевые части ВВС.

Как вспоминал дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Евгений Савицкий, самолет Як-25 обладал для того времени всеми необходимыми качествами, чтобы стать основным типом всепогодного истребителя-перехватчика.

"В довершении ко всему самолет оказался прост в управлении. Настолько прост, что я долгое время летал на нем во все командировки", - писал заслуженный летчик.

За характерные обводы носовой части фюзеляжа Як-25 получил в НАТО наименование Flashlight - "Фонарик", а у советских пилотов очень меткое, но ненормативное прозвище. Другой особенностью истребителя стали два небольших поддерживающих колесика-шасси на законцовках крыльев.

Як-25 мог развивать скорость до 1 090 километров в час. Практический потолок - 12 тысяч метров, дальность полета - 2 700 километров.

Вооружение - две 37-мм пушки Н-37Л. Экипаж два человека. Радиоприцел РП-6 производил устойчивый захват цели на трех километрах, а с дистанции 800-1000 метров можно было открывать огонь.

Отметиться уничтожением самолетов противника Як-25 не успел, а вот сбивать автоматические дрейфующие аэростаты случалось. В 1960 году летчики 146-го полка уничтожили АДА в районе Черкасс.

Один из перехватов высотного зонда выполнил в 1962 году около Омска экипаж 356-го полка. Экипаж капитана Багаева и оператора Зайца атаковал цель за пределами практического потолка истребителя - на высоте 15 тысяч метров. Для уничтожения шара потребовалось провести две атаки с кабрированием и расстрелять весь боезапас.

Последний случай зафиксирован в июле 1968 года, когда экипаж перехватчика Як-25 майора Волкова и оператора Вахрушева в районе Ярославля сбил аэростат, запущенный с аэродрома Буде в Норвегии.

Вполне современный еще в середине 50-х годов, Як-25 устаревал очень быстро и в конце 60-х годов был снят с вооружения. Однако его высотные разведывательные варианты использовались еще некоторое время.