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19.06.2020,  
14:10
Текст:  Алексей Брусилов

БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса в Сирии

БТР-82А продолжают нести службу на территории Сирийской Арабской Республики. Эти бронетранспортеры активно используются в российской военной полиции.
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Бронетранспортер БТР-82А (разработка и производство ООО «ВПК») вновь спасает жизни российских военнослужащих. В ходе выполнения миротворческой миссии во время патрулирования на обочине трассы, по которой двигался БТР-82А российской военной полиции, было приведено в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью ориентировочно не менее 50 кг в тротиловом эквиваленте. Российский бронетранспортер получил незначительные повреждения, никто из экипажа БТР-82А не пострадал. По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, военные и техника вернулись в пункт дислокации. #Milindcom #ВПК

Публикация от Военно-промышленная компания (@milindcom)

Недавно одно из подразделений было задействовано для выполнения миротворческих задач. Во время патрулирования сработало заложенное террористами на обочине дороги взрывное устройство. Как сообщили в ООО "ВПК", предполагается, что его мощность составляла около пятидесяти кг в тротиловом эквиваленте. После мощного взрыва бронемашине был нанесен незначительный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.

Фото: Минобороны РФ
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все военнослужащие и техника вернулись к месту дислокации.

В настоящее время отечественные конструкторы продолжают усовершенствовать защиту своих бронемашин. Так, на модернизированном БТР-82АТ установлены дополнительные отражающие экраны из броневой стали, защищающие от пуль крупнокалиберных пулеметов, и специальные противокумулятивные решетки, снижающие эффективность выстрелов ручных и станковых гранатометов.

В период подготовки к военным парадам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в "Военно-промышленной компании" отмечают, что в ряде городов, от 30 до 50 процентов участвующих в торжественных мероприятиях единиц техники являются бронемашинами их производства. Например, в Москве по главной площади страны проедут версии бронеавтомобилей "Тигр-М", упомянутые выше БТР-82А, а также перспективные колесные боевые машины пехоты на средней унифицированной платформе "Бумеранг".

БМП на платформе "Бумеранг". Фото: Минобороны РФ

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Фото: VoidWanderer/Wikimedia.org
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