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19.06.2020 17:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

CGTN выпустила новый документальный фильм о Синьцзяне

19 июня Глобальная телевизионная сеть Китая CGTN - часть Медиакорпорации Китая - выпустила документальный фильм "Горы Тяньшань стоят - воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне". Это еще одна крупная работа CGTN после запуска двух документальных фильмов на ту же тему в конце прошлого года, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Kevin Frayer/Getty Images Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

По неполным статистическим данным, с 1990 года по конец 2016 года в Синьцзяне произошли тысячи терактов и инцидентов, приведших к большому количеству жертв невинных жителей и огромным социальным потерям. Множество полевых репортажей в новом фильме показывают большое количество ожесточенных боев между террористами и полицейскими Китая, которые редко показывали по телевизору. Воспоминания потерпевших и свидетелей террористических актов демонстрируют огромный вред, причиненный террористами синьцзянскому обществу и людям разных национальностей.

Две документальных ленты об антитеррористических действиях в Синьцзяне, выпущенных CGTN в конце прошлого года, вызвали огромный отклик в международном сообществе. Однако некоторые западные СМИ намеренно промолчали, а некоторые социальные сети даже удалили эти материалы под различными предлогами. Это разоблачает их двойные стандарты - нечистую совесть и лицемерие. Они продолжают притворяться глухонемыми в связи с новейшим материалом.

Как отметили международные аналитики, проблема Синьцзяна вообще не связана с национальным вопросом, религиозным фактором или так называемыми правами человека, а связана с борьбой с насилием, терроризмом и сепаратизмом. Ряд целенаправленных действий, предпринятых китайским правительством согласно законам, соответствует насущным потребностям народов всех национальностей в СУАР стремиться к социальной стабильности, жить в мире и благоденствии. За последние три года в Синьцзяне не было терактов. В 2019 году ВВП СУАР вырос на 6,2%. В этом году регион достигнет цели по окончательной ликвидации бедности, одновременно с остальным провинциями Китая.

Факты полностью подтверждают, что ряд мер, принятых в соответствии с законом китайским правительством в Синьцзяне, оказался эффективным, получил широкую поддержку и понимание со стороны международного сообщества. В октябре 2019 года в ходе рассмотрения проблем прав человека на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 54 страны дали положительные оценки эффективности мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне, посчитав, что благодаря этим мерам эффективно защищаются основные права человека народов всех национальностей в СУАР. На 43-й сессии Совета ООН по правам человека в этом году представители многих стран дали высокие оценки успехам, достигнутым Китаем в борьбе с терроризмом и радикализацией.

Главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев много раз бывал в Синьцзяне. Он отметил, что правительство Китая одновременно и ведет борьбу с терроризмом, и приняло меры предосторожности, и были достигнуты благоприятные результаты. "Жители Синьцзяна в целом довольны безопасной и стабильной жизнью, а также в полной мере уверены в благополучном будущем", - убежден журналист.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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