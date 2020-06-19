Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Юрий Лодыгин (в желтой форме) и Артем Дзюба. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о драке с нападающим Артемом Дзюбой в раздевалке санкт-петербургского футбольного клуба.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года после поражения "сине-бело-голубых" от "Краснодара" - 1:2. Тогда "Зенит" пропустил оба гола в компенсированное время матча.

"Драка с Дзюбой действительно была. Обиднейшее поражение от "Краснодара", эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали", - сказал Лодыгин, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

По его словам, причиной ссоры стали пропущенные голы, а драку начал именно нападающий. "Дошло практически до тумаков. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20. Но это дело прошлое. Не будем мусолить. Конечно, там есть и моя вина. Но я же не принес сопернику мяч на блюдечке со словами: "На, забивай!" Гол у Окриашвили вышел фантастический", - заявил вратарь.

Он добавил, что вся команда пыталась разнять дерущихся, а помирил их в итоге тренер вратарей "Зенита" Михаил Бирюков.