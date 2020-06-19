В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 15 апреля 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на объектах нефтегазового комплекса" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. В подпункте 2.1 слова "не позднее" заменить словами "не ранее".

1.1.2. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

"2.2.1. Размещение работников в "буферной зоне" (изолированных зданиях, помещениях, а также в местах (учреждениях) временного пребывания в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.3 пункта 1 Рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 апреля 2020 года № МР 3.1/2.2.0176/1-20) для изоляции на 14 календарных дней.

Размещение работников в "буферной зоне" осуществляется после направления уведомления в Управление Роспотребнадзора по автономному округу на электронный адрес khanty@86.rospotrebnadzor.ru (далее - уведомление).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

наименование юридического лица, осуществляющего размещение работников в "буферной зоне";

наименование объекта размещения ("буферной зоны") и его фактический адрес;

количество размещаемых работников и срок их размещения;

место осуществления производственной деятельности по окончании размещения в "буферной зоне";

информация о планируемом тестировании работников, размещаемых в "буферной зоне", на COVID-19 (с указанием применяемых методов тестирования);

наименование медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание работников, размещаемых в "буферной зоне" (при наличии);

наименование заказчика работ (услуг), выполнение которых будут осуществлять размещаемые в "буферной зоне" работники (заполняется в случае выполнения подрядных работ (услуг)).

Не допускается размещение в "буферной зоне" работников, прибывающих в автономный округ с целью дальнейшего следования к месту осуществления производственной деятельности или к месту постоянного проживания в других субъектах Российской Федерации (транзитных работников).".

1.2. После пункта 4 дополнить пунктом следующего содержания:

"5. Рекомендовать главам муниципальных образований автономного округа обеспечить контроль за выполнением мероприятия, указанного в абзаце одиннадцатом подпункта 2.2.1 пункта 2 настоящего постановления.".

1.3. В пункте 5 слова "5. Настоящее постановление" заменить словами "6. Настоящее постановление".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







