Указ главы Республики Крым от 17 июня 2020 года № 197-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
Глава Республики Крым С.Аксенов
Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
(в редакции Указа Главы Республики Крым от 17 июня 2020 года № 197-У)
Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Смотрите приложение к настоящему указу
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