Указ главы Республики Крым от 17 июня 2020 года № 197-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У





(в редакции Указа Главы Республики Крым от 17 июня 2020 года № 197-У)

Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу







