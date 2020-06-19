Lada Vesta лишили непопулярной комплектации

Список доступных комплектаций седана Lada Vesta поредел на одну: из него исчезла версия исполнения Luxe Prestige с самым мощным мотором в линейке "гражданской" модели.

Как сообщает Лада.онлайн, ранее цена на автомобиль в комплектации Luxe Prestige с мотором 1.8 литра мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач составляла 872 900 рублей.

Информацию о ревизии комплектаций подтвердили в пресс-службе Lada: "Мы периодически смотрим, какие из комплектаций перестают быть востребованными, чтобы оптимизировать производство в пользу более популярных", - цитирует ресурс автопроизводителя.

Цена на седан Lada Vesta начинается от 644 900 рублей. Модель предложена с вазовскими моторами мощностью 106 и 122 л.с., агрегатируемыми 5-ступенчатой МКП, и двигателем Альянса на 113 л.с. в паре с вариатором Jatco.

Напомним, что в семейство Lada Vesta, кроме седана, входит универсал Vesta SW (от 723 900 рублей), а также их кросс-версии.