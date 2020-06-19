Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений

Реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине идет слишком медленно, что не позволяет говорить о скорой отмене санкции Евросоюза против России, заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель.

"Прогресс не таков, что мы можем посоветовать не продлевать санкции против России", - сказала немецкий лидер по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС. Ее слова приводит Deutsche Welle.

Меркель сообщила, что в Европейском совете сегодня решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Западу ввести ограничительные меры в отношении Киева, чтобы заставить власти Незалежной выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.