Минфин утвердил новый порядок согласования процедуры "закрытых" закупок

Министерством финансов России утвержден новый порядок согласования с контрольным органом возможности проведения "закрытых" закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вступающий в силу с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Новый порядок детально регулирует вопросы направления заказчиком в контрольный орган обращения о согласовании проведения "закрытой" закупки, вопросы рассмотрения такого обращения и принятия решения о возможности либо об отказе в возможности проведения "закрытой" закупки. Устанавливаются исчерпывающие требования к процедурам и срокам их выполнения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в отличие от прежнего порядка, новый устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.

В ведомстве добавили, что новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся внесен в правительство. Он будет применяться в отношении закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым превысит пороговые значения, определяемые этим документом.