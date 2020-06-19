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19.06.2020 19:32
Рубрика: В мире

Министр обороны Армении посетит Парад Победы в Москве

Текст: Владимир Шилов

Министр обороны Армении Давид Тоноян намерен приехать 24 июня в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.

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"На параде Армению представит группа военнослужащих в составе 75 человек. В Москву поедет министр обороны Давид Тоноян", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации в республике с COVID-19 не сможет приехать в Москву. "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - говорится в письме Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину. Армянский лидер выразил уверенность, что Победа является общим достоянием двух стран, а историческая память о ней создает "незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений".

В мире экс-СССР Армения 75 лет Великой Победы

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