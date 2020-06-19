В Индии обезьяна покалечила 250 человек, один из которых умер

В индийском штате Уттар-Прадеш макак-резус по кличке Калуа покусал на улице 250 человек. Хозяин обезьяны поил ее крепкими напитками и кормил мясом.

Ранее Калуа жил у местного оккультиста, пишет Daily Mail. Но после того как хозяин скончался, питомец оказался на улице. Перестав получать алкоголь, он пришел в ярость и начал нападать на прохожих.

Большей частью его жертв оказались женщины и девочки. Некоторым детям после нападения потребуются услуги пластического хирурга, поскольку примат сильно повредил их лица клыками. Один из укушенных людей скончался.

Животное поймали и отправили в зоопарк, где заперли в клетке-одиночке. Специалисты полагают, что прежний хозяин кормил шестилетнего Калуа, в основном, мясом, поскольку от овощей он отказывается. Он также нападал на своих сородичей, оказавшись с ними в одной клетке, поэтому было решено его изолировать. По всей видимости, ему придется жить отдельно до конца своих дней.