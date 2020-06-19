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19 июня 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 18 июня 2020 года № 268 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в разделе I приложения 1:

а) подпункт "а" пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"оказание услуг для занятий граждан физической культурой и спортом на открытом воздухе.";

б) абзац второй подпункта "в" пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется:

на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

летние веранды при стационарных предприятиях общественного питания (столовых, кафе, ресторанах), за исключением проведения торжественных, массовых или досуговых мероприятий.";

в) подпункт "е" пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на проведение:

планового амбулаторно-поликлинического приема;

обследования пациентов, направляемых для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за пределы Орловской области;

диспансерного наблюдения за пациентами;

консультативного приема врачами-специалистами;";

2) строку 6.13 раздела II приложения 1 признать утратившей силу;

3) в абзаце втором пункта 4.1 приложения 2 слова "на свежем воздухе индивидуально" заменить словами "на свежем воздухе".

2. Настоящий указ вступает в силу с 20 июня 2020 года, за исключением:

подпункта "а", абзацев второго - пятого подпункта "в" подпункта 1, подпункта 3 пункта 1, вступающих в силу с 22 июня 2020 года;

абзаца шестого подпункта "в" подпункта 1, подпункта 2 пункта 1, вступающих в силу с 29 июня 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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