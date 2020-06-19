Первое чтение проекта Путина о воспитании планируется на 23 июня

23 июня - накануне Парада Победы - это символичная дата рассмотрения, оценил министр. Ведь школьная программа воспитания, по законопроекту президента, как раз должна быть направлена на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также - уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания - бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Законопроект, как подчеркнул Кравцов, возвращает воспитанию ведущую роль в процессе образования. "Задача системы образования - сформировать личность. - напомнил министр. - Нельзя разрывать этот процесс на воспитание в семье и школе. Теперь эта проблема решается на законодательном уровне".

С экспертами Минпросвещения уже подготовило примерную программу воспитания. А образовательные учреждения, по его словам, смогут выбрать конкретные методики, основываясь при этом на ориентирах от государства. И составить свои программы и календари мероприятий. При этом должны учитываться мнения родительских комитетов и советов учащихся.

Никоим образом закон не повышает нагрузку на учителей, подчеркнул также Кравцов. Принятие закона, по его словам, позволит уйти от формализма в воспитательной работе.

"Актуальность вопроса очевидна, достаточно вспомнить акты вандализма и проявления неуважения к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны", - отметил лидер фракции Сергей Неверов. Он привел в пример танцы на монументах, жарку шашлыков на Вечном огне и тому подобное. Принятие закона также поможет бороться с активным втягиванием молодых в движения, организованные криминалом и неонацистами.

"Ранее учителя практически на свой страх и риск занимались воспитательной работой. Теперь государство приходит им на помощь, дает примерный инструментарий", - добавил первый зампред фракции Андрей Исаев.

Член комитета по образованию и науке Алена Аршинова внесла предложение - надо поднять авторитет педагога, чтобы у него было больше влияния на детей. "Очень часто учитель бесправен перед родителем и перед учеником. Он не имеет право сделать замечание", - отметила депутат. По ее словам, нужно продумать дополнительные полномочия школ по защите учителей. Например - разрешить временно переводить конфликтного ученика на дистанционное обучение.

Эта тему депутаты обсудят дополнительно - не в рамках этого закона. Министр, комментируя предложение, согласился, что повышение статуса педагога важно, и президент об этом говорил в Послании Федеральному Собранию.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов выразил уверенность, что законопроект президента будет принят в нынешнюю думскую сессию. А затем потребуется серьезная работы по подготовке федеральных государственных образовательных стандартов, программ воспитания.