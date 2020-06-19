Песков: Путин не считает Трампа манипулируемым

Президент России Владимир Путин не раз высказывал свое мнение об американском коллеге Дональде Трампе, и не считает, что им кто-то может манипулировать.

"Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"То, что Путин считает о Трампе, он неоднократно говорил в многочисленных интервью", - напомнил представитель Кремля.

На вопрос, считает ли Путин Трампа легко или трудно манипулируемым, Песков ответил, что президент РФ не считает американского коллегу таковым.