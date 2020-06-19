Новости

Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая" 12:30
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь 12:15
Чтобы вжиться в роль Бэтмена, Паттинсон пошел на жертвы 11:42
Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым на парковке 11:36
Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 18.06.2020

Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом

Новости
    19.06.2020, 12:04
Текст:   Олег Усков

Значимый российский писатель-фантаст Святослав Логинов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил коллега Логинова по цеху Сергей Неграш.

"Патриарх фэнтези, угодил в больницу с ковидом. Святославу - здоровья! Пусть быстрее выздоравливает!" - отметил Неграш на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомнив, что Святослав "еще "Мир Умирающей Магии" не дописал, последний фрагмент остался! А также много других хороших историй не рассказал!!!"

Логинов какое-то время хворал на дому, но в итоге был госпитализировали в Санкт-Петербургскую больницу № 122.

Святославу Витману (настоящая фамилия) 68 лет. Активно публиковаться начал в девяностых. Неоднократный лауреат жанровых премий. Среди наиболее почитаемых произведений автора - культовые романы "Многорукий бог далайна" и "Свет в окошке".

Новости

Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 18.06.2020
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18.06.2020
Фото: "Санса Старк" из "Игры престолов" ждет ребенка 18.06.2020
Певица и актриса Вера Линн умерла в возрасте 103 лет 18.06.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Союзмультфильм" представил героев обновленного "Ну, погоди!" 18.06.2020
Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками 18.06.2020
Умер актер и режиссер Олег Борецкий 18.06.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел новый трейлер сериала "Роковой патруль" с "Людьми Секс" 18.06.2020
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 18.06.2020
У Marvel мог быть свой аналог Чужого, но его сочли слишком страшным 18.06.2020
⧣ происшествия
Фото: AP
Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери 18.06.2020
Актер Дэнни Мастерсон задержан по обвинению в трех изнасилованиях 18.06.2020
Актер Никита Ефремов впервые прокомментировал ДТП со своим отцом 17.06.2020