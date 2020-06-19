Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом

Значимый российский писатель-фантаст Святослав Логинов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил коллега Логинова по цеху Сергей Неграш.

"Патриарх фэнтези, угодил в больницу с ковидом. Святославу - здоровья! Пусть быстрее выздоравливает!" - отметил Неграш на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомнив, что Святослав "еще "Мир Умирающей Магии" не дописал, последний фрагмент остался! А также много других хороших историй не рассказал!!!"

Логинов какое-то время хворал на дому, но в итоге был госпитализировали в Санкт-Петербургскую больницу № 122.

Святославу Витману (настоящая фамилия) 68 лет. Активно публиковаться начал в девяностых. Неоднократный лауреат жанровых премий. Среди наиболее почитаемых произведений автора - культовые романы "Многорукий бог далайна" и "Свет в окошке".