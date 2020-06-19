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19.06.2020 08:22
Рубрика: В мире

Посольство РФ призвало прекратить пугать американцев "российской угрозой"

Текст: Владимир Шилов

Конгресс США должен прекратить пугать собственных граждан мнимой "российской угрозой". С таким призывом выступило посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

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В диппредставительстве отметили, что "нужно поддерживать цивилизованный диалог".

"Мы призываем американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшными историями о "российской угрозе", - отмечается в сообщении дипмиссии.

В подтверждение своих слов российские дипломаты разместили заявление американского сенатора-демократа Роберта Менендеса, который накануне выступил против возможного сокращения численности американских военнослужащих в ФРГ из-за "агрессивных планов Москвы".

В мире США Россия и США

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