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19.06.2020 14:01
Рубрика: Власть

Путин пообщается с представителями пострадавших отраслей

Текст: Кира Латухина

Сегодня у президента будет интенсивный рабочий день в его резиденции Ново-Огарево.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет много телефонных переговоров, а также несколько совещаний в формате видеоконференций.

Путин показал свой "секретный" кабинет

"Как и обещал, президент держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае", - заметил представитель Кремля. Ожидаются доклады главы МЧС, руководителя Росприроднадзора, губернатора края и главы "Норникеля".

Далее состоится видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии, сообщил Песков. Планируются, в частности, доклады главы Минздрава, представителя "Росатома", ФМБА, министра промышленности и торговли, выступления представителей сетевых торговых компаний, интернет-магазинов и фармацевтических компаний.

Совещание будет большим и серьезным, констатировал пресс-секретарь президента. Также глава государства проведет еще несколько мероприятий внутреннего характера.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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