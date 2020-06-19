Путин пообщается с представителями пострадавших отраслей

Сегодня у президента будет интенсивный рабочий день в его резиденции Ново-Огарево.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет много телефонных переговоров, а также несколько совещаний в формате видеоконференций.

"Как и обещал, президент держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае", - заметил представитель Кремля. Ожидаются доклады главы МЧС, руководителя Росприроднадзора, губернатора края и главы "Норникеля".

Далее состоится видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии, сообщил Песков. Планируются, в частности, доклады главы Минздрава, представителя "Росатома", ФМБА, министра промышленности и торговли, выступления представителей сетевых торговых компаний, интернет-магазинов и фармацевтических компаний.

Совещание будет большим и серьезным, констатировал пресс-секретарь президента. Также глава государства проведет еще несколько мероприятий внутреннего характера.