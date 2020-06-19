Путин рассказал про одну из своих обязанностей

Своей обязанностью президент считает необходимость всегда быть на связи, 24 часа в сутки. Об этом Владимир Путин заявил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который выйдет в эфир завтра в 22 часа по столичному времени.

"Глава государства должен быть всегда на связи, всегда, круглые сутки. Это просто обязанность", - сказал глава государства.

Президент также сказал, что очень комфортно чувствует себя в среде рядовых людей. "Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи", - пояснил он.

Отрывки из фильма опубликованы в Instagram журналиста ВГТРК Павла Зарубина.