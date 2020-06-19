Еще 2003 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2003 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132434 человек.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями. Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.