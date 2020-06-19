Москву ожидают грозы и похолодание

После шторма, грозы и ливня в столичном регионе резко похолодает. Непогода ожидается оба выходных дня. Об этом сообщает Росгидромет.

ФГБУ "Центральное УГМС" выпустило штормовое предупреждение о жаркой погоде в Москве 19 июня. До 19:00 сохранится сильная жара, температура днем поднимется до 31 градуса. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

20 июня, в субботу, с 11:00 до 24:00 в Москве ожидается гроза, сильный дождь, выпасть сможет от 15 мм до 30 мм осадков. В некоторых районах возможен град, при грозе порывы ветра - 15-20 м/с. Возможно подтопление низменных районов города. Температура в Москве поднимется до 28 градусов, а ветер усилится до 20 м/с.

21 июня, в воскресенье, температура ночью в Москве составит 14…16°, по области 11…16°; днем в Москве 21…23°, по области 18…23°.

В последующие дни сохранится аналогичная погода. Лишь ближе к выходным дням воздух снова прогреется до +27..+29 градусов.