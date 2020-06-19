Пятница станет последним жарким днем на этой неделе в Москве

В Москве 19 июня воздух прогреется до +30 градусов, а в субботу будет прохладнее и начнутся дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, при переменной облачности воздух прогреется до +25...+30 градусов. Местами возможен дождь с грозой. Ветер слабый. Длительная жаркая погода привела к тому, что в нижних слоях атмосферы отмечается гипоксия (нехватка кислорода). Духота может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и другими заболеваниями.

По прогнозу синоптиков, в первый выходной день этой недели жара немного спадет, столбики термометров будут показывать +25...+27 градусов, ожидаются дожди. Такая погода будет способствовать очищению воздуха. А в воскресенье, 21 июня, похолодает - в дневные часы до +18...+24, ночью не ниже +9.