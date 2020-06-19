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19.06.2020 21:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославской области разрешили работу летних кафе

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославская область с 20 июня переходит к очередному этапу снятия санитарных ограничений, связанных с распространением COVID-19.

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, это стало возможным в связи с улучшением показателей по коронавирусной инфекции. - Пока это промежуточный период – мы еще не можем открыть торговые центры и кафе, - подчеркнул глава области. - Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к обычному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации обстановки. Но важно помнить, что двигаться дальше мы сможем, только если каждый будет ответственно относиться к ситуации.

В Подмосковье открываются торговые центры и фитнес-клубы

Пока же с 20 июня в области разрешается работа летних веранд кафе и ресторанов - при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами; непродовольственных магазинов площадью не более 800 квадратных метров – если количестов посетителей там будетт ограничено до одного человека на четыре кв. м; фитнес-центров – при условии предварительной записи и загрузки не более 25 процентов от пропускной способности.

Возобновляется работа учреждений спортивной подготовки, но без допуска родителей в залы. Открываются санатории, а библиотеки пока смогут работать только в режиме приема и выдачи книг по предварительному заказу. Кроме того, для посетителей станут доступны открытые территории музеев и зоопарка - при условии обеспечения социальной дистанции и без пересечения потоков посетителей.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки, на 19 июня, количество выявленных случаев COVID-19 в области увеличилось на 39. Всего с начала пандемии такой диагноз поставлен 4295 пациентам. Выздоровели 2198 человек, скончались - 16.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Пандемия коронавируса COVID-19

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