В Москве отменены 16,5 тысячи штрафов за ошибки в оформлении пропусков

В столице продолжают отменять штрафы за ошибки при привязке машины к цифровому пропуску. Всего отменено 16 563 штрафов. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

По данным департамента, с 9 июня штрафы за эту оплошность не выписывают совсем. Если человек еще не подал заявление на отмену штрафа, это можно сделать удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru - вся процедура займет не более 5 минут.

Напомним, что во время режима самоизоляции для передвижения по городу нужно было оформлять цифровой пропуск. При этом многие водители совершали ошибки при оформлении привязки машины к пропуску.