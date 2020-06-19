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19.06.2020 11:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Все спортивные объекты Москвы для профессионалов соблюдают требования безопасности

Текст: Ирина Огилько
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы проинспектировала соблюдение мер безопасности по борьбе с коронавирусом на 161 спортивном объекте для тренировок профессиональных спортсменов и команд. Все организации полностью выполняют предписанные требования, сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- С 1 июня в Москве возобновили работу спортивные учреждения, где тренируются профессиональные спортсмены, члены спортивных сборных команд России и Москвы, профессиональных спортивных клубов, - сказал Ефимов. - Основным условием возобновления деятельности стало соблюдение требований безопасности. Госинспекция по недвижимости проверила 161 спортивный объект и выявила всего 3 нарушения, которые уже устранены.

Фото: РИА Новости
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Отметим, что в спортивных комплексах усилен режим санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий. Проводится ежедневная дезинфекция помещений после каждой тренировки, стало обязательным наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), проводится контроль замера температуры и медицинский осмотр спортсменов с учетом результатов "входного фильтра".

"Весь персонал и спортсмены проходят тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции не реже одного раза в неделю, перед каждой игрой не более чем за двое суток до начала мероприятия", - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. Он напомнил, что посетители и зрители на территорию спортивных объектов, где тренируются спортсмены, все еще не допускаются. В случае несоблюдения требований безопасности к нарушителям могут быть применены административные штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, а если замечания не будут устранены, то в их отношении может быть принято решение о закрытии объекта.

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