Адвокатов экс-мэра Владивостока обвинили в давлении на потерпевшего

Следственный комитет РФ по Приморскому краю предъявил обвинение двум адвокатам, защищавшим бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию. Следствие считает, что они пытались помешать правосудию, используя незаконные методы и способы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемые обманом и угрозами пытались надавить на представителя потерпевшей стороны - МУПВ "Дороги Владивостока", склоняя донести до суда выгодную для Игоря Пушкарева информацию об отсутствии ущерба компании.

"В указанных целях они также организовали оказание давления на представителя потерпевшего посредством должностных лиц администрации Владивостока", - отмечает ведомство.

Действия адвокатов классифицируют по части 2 статьи 35, части 1 статьи 294 УК РФ "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, во вторник Генпрокуратура сообщила, что Игоря Пушкарева из колонии в Спасске-Дальнем перевели в исправительное учреждение в другом регионе. По мнению ведомства, условия его пребывания в приморской колонии были "ослаблены".

В апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру Владивостока назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 миллионов рублей. Его брата приговорили к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и лишили права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение трех лет.

Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог, чем обеспечил победу компании "Дороги Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой организации поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от организаций группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.