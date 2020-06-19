Новости

Четыре человека погибли при пожаре в Сарапульском районе Удмуртии 08:26
Посольство РФ призвало прекратить пугать американцев "российской угрозой" 08:22
Парки Москвы подготовили интерактивный квест 08:20
Минпромторг: Россия готова экспортировать около 200 млн масок в месяц 08:06
В США из-за пешеходов хотят запретить внедорожники 08:00
Трамп назвал сроки самого высокого уровня ВВП в США 07:53
На Сахалине застрелили медведя, убившего пожилую дачницу 07:49
Помпео рассказал о лжи и предательстве Болтона 07:19
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса 06:27
Частным медорганизациям на Урале доплатят за работу с COVID-19 06:18
Российский посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили 05:50
Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус 05:21
В Хабаровском крае продлили запрет на развлекательные мероприятия 05:18
WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19 05:17
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль 05:00
В Перу мужчина получил счет за лечение от COVID-19 на 130 тысяч долларов 04:53
Синоптики рассказали о третьей волне тепла 04:28
На Сахалине медведь задрал пожилую женщину на даче 04:13
Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП 03:59
В нацпарке Приморья купание тигрят в озере попало в кадр фотоловушки 03:48
Жителя Бурятии будут судить за подготовку массового убийства в техникуме 03:43
В посольстве России на Кубе проголосуют по поправкам в Конституцию РФ 03:33
СМИ сообщили о смерти сына Никиты Хрущева в США 03:21
Карпин раскритиковал РПЛ и "Сочи" 02:47
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах в ноябре 02:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
19.06.2020 07:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине застрелили медведя, убившего пожилую дачницу

Текст: Дина Непомнящая

Оперативная группа "Сахалинских лесничеств" отстрелила медведя, который напал на пожилую женщину в дачном поселке "Железнодорожник" Холмского района Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, зверь схватил пенсионерку на участке и утащил в лес. Соседям не удалось помочь дачнице. От полученных ран она скончалась.

Фото: iStock
В Карелии металлурги закупили воздушные горны для отпугивания медведей

Несколько дней назад другой хищник убил геодезиста из Южно-Сахалинска в Смирныховском районе.

Губернатор области Валерий Лимаренко экстренно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и поручил обследовать территории вблизи лесов, чтобы выявить потенциально опасных хищников.

- В случае угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности, - рассказал министр экологии региона Владимир Корнев.

Кроме того, запланирована разъяснительная работа с населением.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
Синоптики рассказали о третьей волне тепла
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей