На Сахалине застрелили медведя, убившего пожилую дачницу

Оперативная группа "Сахалинских лесничеств" отстрелила медведя, который напал на пожилую женщину в дачном поселке "Железнодорожник" Холмского района Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, зверь схватил пенсионерку на участке и утащил в лес. Соседям не удалось помочь дачнице. От полученных ран она скончалась.

Несколько дней назад другой хищник убил геодезиста из Южно-Сахалинска в Смирныховском районе.

Губернатор области Валерий Лимаренко экстренно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и поручил обследовать территории вблизи лесов, чтобы выявить потенциально опасных хищников.

- В случае угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности, - рассказал министр экологии региона Владимир Корнев.

Кроме того, запланирована разъяснительная работа с населением.