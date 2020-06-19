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19.06.2020 05:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус

Текст: Анна Бондаренко

С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, для тестирования нужно будет сдать кровь из вены.

"Тестирование проводится для того, чтобы оценить популяционный иммунитет региона", - пояснила она.

Для этого приглашают людей разных возрастных групп: от года до 17 лет, от 18 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60-69 лет, от 70 и старше. Нужно обязательно заполнить анкету на сайтах www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru, и, если человек соответствует критериям включения, он получает сообщение с приглашением на анализ.

По информации министерства здравоохранения Приморья, тестирование будет проходить в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем. Первыми такое тестирование прошли медицинские работники, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными.

"Это позволит нам увидеть картину, насколько эффективно мы сможем противостоять инфекции в дальнейшем", - пояснил глава региона Олег Кожемяко.

За минувшие сутки в субъекте выявлено 103 новых случая коронавируса. Два человека скончалось - это двое мужчин 48 и 36 лет. Всего с начала эпидемии в крае было отмечено 3373 COVID-19, темп прироста 3,15 процента. Выздоровели 1965 человек, 70 из них за последние сутки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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