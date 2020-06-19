В Бурятии осудят парня за подготовку массового убийства в техникуме

В Бурятии 19-летнего парня обвиняют в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, приготовлении к убийству двух и более лиц - всего в 18 преступлениях, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

В ноябре 2018 года обвиняемый, посмотрев в интернете новости о массовых убийствах в учебных заведениях, решил совершить аналогичный теракт в одном из техникумов Улан-Удэ.

"В 2019 году он искал в сети информацию о создании самодельных бомб и приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний их взорвал, уничтожив при этом заброшенное здание в сельской местности", - отмечается в сообщении.

Он предложил трем знакомым поучаствовать в преступлении, но все они отказались. Обвиняемый, под видом абитуриента, несколько раз посещал учебное заведение, а также купил пневматический пистолет, экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва взрывных устройств.

В итоге еще до совершения теракта его задержали сотрудники УФСБ. Уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.