Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят 21 июня

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня. Как сообщили "РГ" в пресс-службе врио главы региона, церемония прощания с политиком состоится в этот же день в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена" с 9 до 12 утра. Организацией похорон займется специально созданная в республике правительственная комиссия.

Напомним, бывший глава Чувашии скончался накануне, 18 июня, на 59-м году жизни в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Первоначально приходили сообщения, что он умер от коронавируса, но позже врачи уточнили диагноз: причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная двусторонней пневмонией. В последнее время Игнатьев находился в клинике в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.