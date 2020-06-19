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19.06.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Андрей Травников наградил волонтеров - учащихся медколледжа

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников посетил Новосибирский медицинский колледж, где встретился с преподавателями и учащимися, которые с первых дней пандемии коронавируса встали на защиту здоровья населения. Особо отличившиеся ребята получили от главы региона награды.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Кроме того, волонтерам из числа студентов колледжа выплачено материальное поощрение в общей сумме 498,9 тысячи рублей.

Встреча состоялась в преддверии Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Благодарю и поздравляю вас и ваших преподавателей - спасибо вам за то, что вы делаете для нашей медицины, для Новосибирской области, для всей страны. Вы создаете уверенность в нашем будущем, в будущем нашего здоровья и развития, - подчеркнул глава региона.

Волонтерский корпус Новосибирского медколледжа насчитывает 220 человек. Андрей Травников сказал ребятам, что получает много положительных отзывов об их работе в период борьбы с пандемией коронавируса.

С некоторыми студентами губернатор уже встречался в новосибирском аэропорту, где совместно с сотрудниками санитарно-пропускного пункта аэропорта Толмачево был организован термометрический контроль пассажиров. По оценке главы региона, благодаря этой работе было выиграно время, подготовлена система здравоохранения, а экономика области смогла возобновить работу практически в полноценном режиме.

Неоценима и та помощь, которую новосибирцам из группы риска оказывают студенты, участвующие в волонтерском проекте партии "Единая Россия".

Фото: Правительство Новосибирской области
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Глава региона выразил убеждение, что за последние три месяца - в условиях борьбы региона с коронавирусом - многие студенты колледжа утвердились в своем выборе профессии, в осознании своего призвания.

Также в Новосибирском медицинском колледже Андрей Травников проинспектировал работу центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Медицинский и социальный уход", осмотрел мастерскую, хоспис, лаборатории дневного поликлинического стационара, домашнюю комнату и комнаты главного эксперта.

Справка "РГ"

Волонтерский санитарно-пропускной пост в аэропорту - единственный в России подобный проект, инициатором которого выступило образовательное учреждение. Круглосуточное дежурство в Толмачево обеспечивают 44 преподавателя и 32 студента. Для оказания помощи медорганизациям были привлечены студенты выпускного курса. В период работы более 15 выпускников были трудоустроены.

Всего в 2019-2020 учебном году 708 выпускников колледжа в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки оказывали практическую помощь медицинским организациям Новосибирска.

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