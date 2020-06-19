Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске

Масштабная работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае позволила переломить ситуацию, локализовать разлив и приступить к очистке территории. Об этом заявил президент на видеоконференции из Ново-Огарево.

"За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию - Евгений Николаевич (Зиничев, глава МЧС - прим. "РГ") мне докладывал об этом регулярно, - локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей", - констатировал Владимир Путин.

Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России не было, потребовалась серьезная концентрация сил, подчеркнул глава государства.