В гибели шестилетнего мальчика в Красноярске заподозрили подростка

В гибели шестилетнего мальчика, которого нашли утонувшим в Енисее в начале июня, подозревают подростка, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как заявили в ведомстве, следствие изначально рассматривало версию насильственной смерти ребенка. Напомним, 1 июня из дома пропал шестилетний ребенок. Его родители обратились в полицию. После розысков на следующий день тело мальчика было обнаружено в протоке реки Енисей на острове Татышев без признаков насильственной смерти.

- В ходе следствия был проведен большой объем работы, допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, а также детей, которые накануне исчезновения играли с мальчиком, назначено 10 экспертиз и исследований, изъято порядка 80 гигабайт видео с камер видеонаблюдения, расположенных на возможных маршрутах передвижения ребенка. В результате были получены доказательства того, что ребенок ушел с детской площадки не один, а в компании 12-летнего подростка, - рассказали в СК.

По словам следователей, по пути между мальчиком и подростком произошла ссора. Старший ребенок толкнул младшего, тот поскользнулся, упал в воду и начал тонуть. Вместо того, чтоб помочь утопающему, подросток просто ушел домой. Расследование уголовного дела продолжается.