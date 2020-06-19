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19.06.2020 15:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оркестр "Таврический" даст два "живых" концерта

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
К Дню медицинского работника 21 июня в 12.00 Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" даст концерт буквально под окнами ординаторской Ленинградского областного кардиологического диспансера (Петербург, Полюстровский проспект,12).

Этот концерт на свежем воздухе смогут вживую услышать и сотрудники больницы, и пациенты. Впервые за весну-лето у музыкантов будут зрители, которые видят их не через экраны гаджетов. Так что оркестранты и сами чрезмерно рады такому выступлению.

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При этом все желающие смогут посмотреть качественную трансляцию концерта в группе оркестра "Таврический" в соцсетях.

- Двадцать первого июня мы играем очень важный концерт, - подчеркивает художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков. - В этот день почитают тех, кто давал клятву Гиппократа - врачей, медсестер, фельдшеров. Профессия врача всегда была важной и нужной, но сегодня медики буквально выполняют роль щита, который закрывает нас от опасностей. Мы желаем им сил и терпения. По давней традиции в этот день всем медикам дарят подарки. Мы с большой благодарностью и уважением дарим симфоническую музыку.

В программе концерта - киномузыка и популярная классика.

Другой концерт также в режиме оpen-air оркестр "Таврический" даст 24 июня из Музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в городе Кировске Ленинградской облсти. Его название - "Симфония Великой Победы" - говорит само за себя. 24 июня 1945 года состоялся парад Победы, посвященный разгрому фашистов в Великой Отечественной войне. В этот день 75 лет спустя состоятся военные парады на Красной площади в Москве, на Дворцовой площади в Петербурге и во многих других городах России.

Правда, смотреть их власти советуют все же в прямой трансляции. А сразу после парада можно включить праздничный концерт оркестра Ленобласти "Таврический". Симфонический оркестр и солисты исполнят ставшие классикой композиции военного времени и о войне.

Место проведения этого концерта выбрано неслучайно. Как известно, самым значительным сражением в Приладожье явилась стратегическая наступательная операция "Искра", закончившаяся прорывом блокады и восстановлением сухопутных коммуникаций Ленинграда. На месте героического прорыва, который стоил тысяч жизней солдат и спас миллионы людей, был открыт музей-диорама "Прорыв блокады Ленинграда".

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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