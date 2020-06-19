Новости

Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса 06:27
Частным медорганизациям на Урале доплатят за работу с COVID-19 06:18
Российский посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили 05:50
Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус 05:21
В Хабаровском крае продлили запрет на развлекательные мероприятия 05:18
WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19 05:17
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль 05:00
В Перу мужчина получил счет за лечение от COVID-19 на 130 тысяч долларов 04:53
Синоптики рассказали о третьей волне тепла 04:28
На Сахалине медведь задрал пожилую женщину на даче 04:13
Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП 03:59
В нацпарке Приморья купание тигрят в озере попало в кадр фотоловушки 03:48
В Бурятии осудят парня за подготовку массового убийства в техникуме 03:43
В посольстве России на Кубе проголосуют по поправкам в Конституцию РФ 03:33
СМИ сообщили о смерти сына Никиты Хрущева в США 03:21
Карпин раскритиковал РПЛ и "Сочи" 02:47
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах в ноябре 02:23
Россияне смогут увидеть затмение Венеры 01:57
Все штаты США возобновят работу закрытых ранее предприятий 01:29
"Сочи" проведет двусторонку в случае отмены матча с "Ростовом" 01:17
Лавров 19 июня посетит Минск и подпишет соглашение о признании виз 01:06
В США застреливший афроамериканца полицейский сдался властям 00:35
В столкновении на границе с Китаем пострадали 76 индийских военных 00:09
В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом 18.06.2020
Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев 18.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
19.06.2020 06:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Частным медорганизациям на Урале доплатят за работу с COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудникам частных медицинских организаций Свердловской области доплатят за работу с COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку будет следующей: врачам стационаров - до 40 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров - до 20 и 10 тысяч рублей, соответственно. Полагается финансовая поддержка также подразделениям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, и лабораториям, работающим с материалом.

Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек

"Средства получат медорганизаци, имеющие все необходимые мощности и, соответственно, госзаказ на проведение диагностики и лечение пациентов с COVID-19. Это "Новая больница", "Ситидок-Урал", Первая детская поликлиника, РЖД-Медицина, УГМК-Здоровье и ИНВИТРО-Урал", - перечислили в оперштабе.

Напомним, ранее стало известно, что глава региона расширил список медработников, которым положены надбавки в связи с COVID-19: были, в частности, введены выплаты для участковых терапевтов и педиатров, работающих по вызову на дом, для водителей "неотложек" и "скорых" и так далее.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Зарплата Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин показал свой "секретный" кабинет
Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
СМИ сообщили о смерти сына Никиты Хрущева в США
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве
Синоптики рассказали о третьей волне тепла
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей