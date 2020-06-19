Частным медорганизациям на Урале доплатят за работу с COVID-19

Сотрудникам частных медицинских организаций Свердловской области доплатят за работу с COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку будет следующей: врачам стационаров - до 40 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров - до 20 и 10 тысяч рублей, соответственно. Полагается финансовая поддержка также подразделениям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, и лабораториям, работающим с материалом.

"Средства получат медорганизаци, имеющие все необходимые мощности и, соответственно, госзаказ на проведение диагностики и лечение пациентов с COVID-19. Это "Новая больница", "Ситидок-Урал", Первая детская поликлиника, РЖД-Медицина, УГМК-Здоровье и ИНВИТРО-Урал", - перечислили в оперштабе.

Напомним, ранее стало известно, что глава региона расширил список медработников, которым положены надбавки в связи с COVID-19: были, в частности, введены выплаты для участковых терапевтов и педиатров, работающих по вызову на дом, для водителей "неотложек" и "скорых" и так далее.

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