В Челябинской области подтверждено 5562 случаев COVID-19

В Челябинской области число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 179 человек. Еще пять пациентов скончались, сообщили в региональном минздраве.

- На утро 19 июня в регионе подтверждены 179 случаев COVID-19, - рассказали в ведомстве. - Пять пациентов скончались. Это три женщины в возрасте 37, 73 и 90 лет, а также 50-летний и 82-летний мужчины. Для двух погибших коронавирус стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 5562 случая коронавирусной инфекции, 3010 человек удалось вылечить. Скончались 108 пациентов.