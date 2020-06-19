Росстат рассказал о показателях безработицы в мае

В мае в нашей стране было 4,5 млн безработных, определенных по методологии Международной организации труда. Таковы данные "Информации о социально-экономическом положении России", представленной пресс-службой Росстата.

Годовой рост показателя составил 32,7%. Уровень безработицы зафиксирован на отметке 6,1% от общей численности рабочей силы.

На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице. Здесь рост показателя составил - 2,8 раза, что связано с повышением размера пособий и упрощением процедуры получения статуса безработного.