Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 слова и цифры "по 22 июня 2020 года" заменить словами и цифрами "по 06 июля 2020 года".

1.2. В подпункте 3.2 слова и цифры "по 22 июня 2020 года" заменить словами и цифрами "по 06 июля 2020 года".

1.3. Подпункт 3.3 признать утратившим силу.

1.4. Подпункт 10.3 после слов "Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (uslugi.admsakhalin.ru)" дополнить словами и цифрами "либо через центр телефонного обслуживания по телефону 8 (800) 222-61-80".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







