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19.06.2020 13:45
Рубрика: Культура

Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался в возрасте 55 лет

Текст: Мария Шепталова
Фото: instagram.com/zafonoficial Фото: instagram.com/zafonoficial
Фото: instagram.com/zafonoficial

Испанский писатель Карлос Руис Сафон умер на 56-м году жизни. Печальную новость сообщил издательский дом Planeta в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня скончался Карлос Руис Сафон, один из лучших современных новеллистов", - говорится в сообщении.

В СМИ уже появилась информация, что умер он в Лос-Анджелесе после долгой болезни.

Карлос Руис Сафон родился в 1964 году в Барселоне. Свою успешную литературную карьеру он начал лишь в 30 лет, когда в 1993 году опубликовал свою первую серию мистических книг для подростков - "Владыка тумана", "Дворец полуночи", "Сентябрьские огни". Все они были переведены на русский язык.

В 2001 году вышел роман "Тень ветра" (La sombra del viento), который прославил писателя на весь мир. Он был издан общим тиражом более 15 миллионов экземпляров и переведен более чем на 30 языков.

Среди других его знаковых произведений "Игра ангела" (El juego del angel, 2008) и "Узник неба" (El prisionero del cielo, 2011).

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