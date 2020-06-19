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19.06.2020 18:22
Рубрика: Власть

Слуцкий: Никто не вправе требовать от РФ отказаться от поправок

Текст: Татьяна Замахина
Мнение Венецианской комиссии не означает, что Россия должна немедленно вносить по ее первому требованию изменения в закон о поправках в Конституцию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала пересмотреть изменения, которые предлагается внести в ст. 79 Конституции, или отказаться от принятия одной из поправок. Речь идет о закреплении за Россией права не исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Основному закону страны.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Статья 79 в вынесенной на общероссийское голосование редакции вовсе не исключает выполнение России своих международных обязательств, подчеркнул Леонид Слуцкий. "Мы ни в коей мере от этого не отказываемся", - добавил он.

"Однако Россия должна и обязана защищать, прежде всего, права своих граждан исходя из положений Конституции РФ, выработанной на основании как мирового опыта, так и особенностей нашей страны, ее географии и истории, - уверен политик. - Это высший приоритет для государства. Если же решения международных организаций не противоречат Основному закону и не затрагивают суверенитет, Россия всегда будет их исполнять в обязательном порядке. Но мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела".

Если российский народ поддержит новую редакцию Основного закона, никто не вправе рекомендовать или требовать от России от нее отказаться, отметил глава комитета. "Демократия, как известно, - это власть народа!" - напомнил он европейским политикам.

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