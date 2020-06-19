СМИ сообщили о смерти сына Никиты Хрущева в США

Сын Никиты Хрущева умер в США. Информацию о кончине Сергея Хрущева подтвердили несколько друзей и родственников.

"Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению. Ему было 84 года", - со ссылкой на внучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Нину Хрущеву пишет ТАСС.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока неизвестны. Сергей Хрущев переехал в США в 1991 году. Здесь он читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе. В 1999 году получил второе - американское - гражданство. Доктор технических наук, профессор. Проживал в США до самой смерти.