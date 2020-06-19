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19.06.2020 03:21
Рубрика: Общество

СМИ сообщили о смерти сына Никиты Хрущева в США

Сергей Хрущев - сын бывшего генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Сергей Хрущев - сын бывшего генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Сергей Хрущев - сын бывшего генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Сын Никиты Хрущева умер в США. Информацию о кончине Сергея Хрущева подтвердили несколько друзей и родственников.

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"Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению. Ему было 84 года", - со ссылкой на внучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Нину Хрущеву пишет ТАСС.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока неизвестны. Сергей Хрущев переехал в США в 1991 году. Здесь он читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе. В 1999 году получил второе - американское - гражданство. Доктор технических наук, профессор. Проживал в США до самой смерти.

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