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19 июня 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 19 июня 2020 года № 436 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1.3 и 2.1.4 постановления дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

1.2. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления после слов "в сфере оказания" дополнить словами "услуг по приему и размещению граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в соответствии с пунктом 2-5.9 постановления, услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга),".

1.3. Дополнить постановление пунктами 2-5.8 и 2-5.9 следующего содержания:

"2-5.8. Оказывать услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги каршеринга) при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по транспорту.

2-5.9. Осуществлять прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям, определяемым на основании заключений врачебных комиссий государственных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, с учетом требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, при условии обеспечения санаторно-курортными организациями (санаториями) соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга".

1.4. Пункт 2-7 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) исключительно по медицинским показаниям, определяемым на основании заключений врачебных комиссий государственных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, с учетом требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения".

1.5. Пункт 2-9 постановления изложить в следующей редакции:

"2-9. Установить, что с 22.06.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) осуществляется при условии обеспечения арендодателем безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также при условии обеспечения регулярной дезинфекции автомобилей перед их передачей клиентам".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.4 и 1.5, вступающих в силу с 22.06.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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