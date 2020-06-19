Исследование показало эффективный способ продлить жизнь

Ученые университетов Кембриджа и Эдинбурга пришли к выводу, что продолжительность жизни зависит от физической активности, и чем больше человек двигается, тем меньше у него риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Global Health.

Специалистами были проанализированы данные физического состояния жителей 168 стран мира, которые не менее 150 минут в неделю уделяли тренировкам средней интенсивности и нагрузки, когда пульс учащается до 120-150 ударов в минуту.

С помощью компьютерного моделирования они вывели зависимость тренировок и продолжительности жизни. Использовав данные о смертности всех людей в возрасте от 40 до 74 лет, исследователи подсчитали количество предотвращенных преждевременных смертей.

В итоге было доказано, что физическая активность способствует предотвращению преждевременной смертности во всех странах. Регулярные тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов ежегодно. А это, пишут ученые, примерно четыре миллиона спасенных жизней. Из-за гиподинамии в мире ежегодно умирают более трех миллионов человек.

Также они обратили внимание, что в странах с низким уровнем обеспеченности риск преждевременной смерти от дефицита физической активности ниже, чем у жителей обеспеченных стран.