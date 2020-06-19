Статья президента как зеркало нашего миропонимания

Предвижу, что услышим обвинения в национализме, реваншизме. Но для нас тут все понятно. Дело в нашем мироощущении и миропонимании. Да, мы - это мы. Не американцы, не поляки, не чехи, а граждане России.

Обратил внимание на несколько положений статьи президента.

Участие США, Великобритании в милитаризации Германии. Первая причина - получение контроля над ее финансами и промышленностью и, соответственно, поддержка политического режима, способного обеспечить такой контроль. Однако история не так проста, как банковские расчеты: Гитлер переиграл партнеров.

Мюнхенский сговор. Подписавший соглашение с Гитлером премьер-министр Великобритании Чемберлен, будучи министром финансов, резко сократил финансирование военной промышленности, и, когда вдруг британская элита поняла, что не способна защищать страну, пришлось идти на унижение с намерением, отдав Чехословакию, повернуть своего "партнера" на восток. Черчилль по этому поводу заметил, что, избегая войны, правительство пошло на унижение, но в результате чего получит унижение и войну. Что и произошло.

Советский Союз был готов заступиться за Чехословакию, были приведены в боевую готовность войска двух военных округов, но английское правительство, действуя в своей логике, отказалось поддержать Прагу, вынудив отказаться и Париж. Более того, президенту Чехословакии Э. Бенешу было указано, что если он воспользуется поддержкой Москвы, то его страна будет уничтожена, а "вся Европа" начнет войну с Москвой.

Ржевская битва с ее колоссальными жертвами была предтечей Сталинградского сражения. Если бы Гитлеру удалось захватить Кавказ и нефтепромыслы Грозного и Баку и перекрыть Волгу, по которой, кроме нефти, шли грузы из Персии, немцы могли бы перейти к стратегии на истощение. Они получили бы новые экономические ресурсы, смогли бы выстроить оборону на севере и перейти к освоению захваченных территорий.

Весной 1942 года линия фронта проходила в 500 километрах от Сталинграда и более чем в 600 километрах от Кавказа. К августу немцы преодолели эти расстояния. 4 августа был захвачен Ворошиловск (Ставрополь). 8 августа разрушены и оставлены нефтепромыслы Майкопа. 20 августа сдан Краснодар.

28 июля Сталин подписал написанный им самим приказ народного комиссара обороны СССР №227 "Ни шагу назад!".

Приказу предшествовала публикация в газете "Красная звезда" от 19 июля беспримерного по ненависти стихотворения Константина Симонова "Убей его". В нем отражен фантастически ужасный дух тех "последних дней":

Если дорог тебе твой дом,

Где ты русским выкормлен был...

Одновременно с усугублением всей обстановки на юге Ставка с 30 июля по 23 августа 1942 года провела наступательную операцию на западном направлении ("Ржевско-Сычевская") с целью разгромить 9-ю германскую армию и ликвидировать Ржевский выступ. В итоге немецкая оборона была прорвана, советские войска подошли к Ржеву и ликвидировали немецкий плацдарм на левом берегу Волги. Три танковые и несколько пехотных дивизий противника, готовившиеся к переброске на юг, не были туда направлены. Однако и без тех дивизий положение в Сталинграде оставалось тяжелым, и шансы удержать город - незначительными.

В дальнейшем Ржев и Сталинград снова "объединились".

В Cтавке была подготовлена убийственная для противника операция "Уран", идею которой предложил Жуков, поддержали Василевский и Сталин. Подготовка проводилась в обстановке строжайшей секретности. Телефонные переговоры и письменные сообщения по этой теме запрещались. Вся информация доводилась устно. Резервные армии подвозились к Сталинграду только ночью.

Подготовка проходила параллельно с операцией "Марс" на Западном фронте в районе Ржева. В дневнике начальника штаба вермахта Ф. Гальдера от 24 сентября 1942 года о ней сказано: "Усиленные железнодорожные перевозки на территории всего района перед фронтом группы армий "Центр" указывают на то, что противник занят перегруппировкой крупного масштаба...". Гальдер считал, что противник сосредоточивает новые ударные группировки перед всем фронтом 9-й армии (Гальдер Ф. Военный дневник. С. 884).

25 сентября Гитлер снял Гальдера с должности начальника Генерального штаба за то, что тот предлагал прекратить (Ржев!) операцию под Сталинградом.

Советское наступление началось 19 ноября с мощной артиллерийской подготовки. 20 ноября в двадцатиградусный мороз пошли пехота и танки. 23 ноября кольцо окружения сомкнулось в районе Калача. 25 ноября началась операция "Марс", которой руководил Жуков. Если бы она удалась, то был бы открыт прямой путь на Берлин. В ней участвовали с советской стороны 1,9 млн человек, почти 3500 танков, свыше 1000 самолетов, около 25000 артиллерийских орудий. Советская разведка посредством радиоигры сообщила противнику, что Красная Армия ударит 15 ноября не под Сталинградом, а в центре. Поэтому в октябре-ноябре 1942 года немецкое командование усилило западное направление - полностью перебросило 11-ю армию Э. Манштейна, которая предназначалась для штурма Ленинграда, а с началом наступления Калининского и Западного фронтов - еще пять дивизий и две бригады из Западной Европы, потом еще 10 дивизий. Замахнувшись под Ржевом, Сталин санкционировал страшный удар на Волге.

Несмотря на то, что "Марс" не увенчался победой, он имел тяжелые последствия для германской армии, что отразилось на решающих сражениях 1943 года. 9-я германская армия надолго потеряла должную боеспособность. Поэтому операцию "Цитадель" (на Курской дуге) немцы перенесли с мая на июль. Однако и в июле немецкое наступление на севере Курской дуги быстро утратило силу.

На фоне Сталинградской победы операция под Ржевом была замолчана советской историографией, словно в ней было что-то такое, к чему не надо было привлекать внимание. Но как без нее свершилось бы "чудо" на Волге? В Сталинграде решался вопрос, как заметил американский генерал Д. Макартур, смогут ли немцы вести войну с союзниками еще десять лет. И также решался под Ржевом.

И последнее замечание. О роли литературы и вообще культуры в Победе. Это сейчас тоже сверхактуально.