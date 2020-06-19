Постановление администрации Тамбовской области от 18 июня 2020 года № 488 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 10.06.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1:

в абзаце первом слово "Обязать" заменить словом "Рекомендовать";

в абзаце втором слова "по 18.06.2020" заменить словами "по 26.06.2020";

абзац третий признать утратившим силу;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Обязать:

граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, в помещениях органов власти и организаций предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, в иных зданиях, строениях, сооружениях и помещениях (за исключением жилых помещений), доступных для свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более граждан;

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

граждан, прибывающих в Тамбовскую область с территорий иностранных государств, соблюдать режим изоляции продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Российской Федерации по предписанию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, информирования о необходимости использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания, установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Рекомендовать гражданам:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу;

использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) в общественных местах и общественном транспорте;

использовать в общественном транспорте безналичную форму оплаты проезда;

при посещении территорий общего пользования (парки, скверы, площади, бульвары, набережные, пляжи и организованные места купания) соблюдать правила личной и общественной гигиены и безопасности, включая соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 - 2 метров (социальное дистанцирование).";

пункт 1.2 признать утратившим силу;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Способ изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий иностранных государств, обеспечивается в домашних условиях (при наличии такой возможности) или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Тамбовской области.";

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 5 в абзаце четвертом слово "самоизоляции" заменить словом "изоляции";

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Обязать лиц, прибывших в Тамбовскую область с территорий других субъектов Российской Федерации, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций.";

пункт 6 признать утратившим силу;

пункты 8.1 - 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.1. ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;

8.2. выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в режиме изоляции по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (на дому, без посещения медицинской организации);

8.3. оперативное информирование территориальных органов полиции, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области о выявленных случаях нарушения режима изоляции лицами, находящимися под медицинским наблюдением, по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.";

пункт 8.10 признать утратившим силу;

в пункте 11:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"организаций, осуществляющих деятельность в области спорта, спортивных объектов, спортивных клубов, фитнес-центров (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКВЭД) 93.1, 93.11, 93.12, 93.13). Указанный запрет не распространяется на осуществление тренировочного процесса на спортивных сооружениях, включенных во всероссийский реестр объектов спорта, спортсменами спортивных сборных команд Тамбовской области и Российской Федерации и спортсменами профессиональных спортивных клубов по видам спорта, по которым возобновлены всероссийские спортивные соревнования;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"организаций, осуществляющих прочую зрелищно-развлекательную деятельность (код ОКВЭД 93.29), за исключением деятельности пляжей.";

абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;

в пункте 11.2 в абзаце первом слова "по 18.06.2020" заменить словами "по 26.06.2020";

пункты 22, 25.5 признать утратившими силу;

приложение № 2 к постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.06.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







