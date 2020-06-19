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19 июня 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 19 июня 2020 года № 489 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 №193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 10.06.2020) следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Запретить проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется:

на проведение заседаний руководящих органов политических партий, руководящих органов региональных отделений политических партий и иных органов структурных подразделений политических партий, предусмотренных уставом политической партии, при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области;

на тренировки и прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона торжественным маршем, посвященным празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области А.В.Никитин



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