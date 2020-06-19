Указ губернатора Тульской области от 15 июня 2020 года № 64 "О внесении изменений и дополнения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков . распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области:

1) по 30 июня 2020 года:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области;

тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных сборных команд. Российской Федерации, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд) при условии обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий и методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

занятия физической культурой и спортом, в том числе групповые и контактные на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения, скейтпарки, воркаут и пейнтбольные площадки и другие), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность следующих объектов спорта: теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования;

2) по 30 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по развитию туризма и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по развитию туризма. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.";

2) подпункт 1.3 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.3. Временно приостановить на территории Тульской области по 30 июня 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работу объектов торговли, реализующих строительные материалы;

продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: "киоск", "киоск с остановочным навесом", "киоски-автоматы по продаже питьевой воды", "павильон", "автолавка", "передвижные торговые объекты по продаже кваса", "передвижные торговые объекты по продаже напитков";

работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

солярии при условии соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

объекты розничной торговли цветочной продукцией;

объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

работу магазинов по продаже строительных материалов при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.";

3) в подпункте 1.4 пункта 1 указа текст "15 июня" заменить текстом "30 июня";

4) подпункт 1.5 пункта 1 указа дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"мероприятий в рамках подготовки к проведению 24 июня 2020 года военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в том числе с участием детей до 18 лет, по согласованию с комитетом Тульской области по региональной безопасности;";

5) приложение № 1 к указу признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу с 16 июня 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







