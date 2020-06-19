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Умер актер Василий Стоноженко

Новости
    19.06.2020, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист России, актер театра, кино и ТВ, актер озвучки Василий Стоноженко умер в возрасте 61 года 16 июня. Об этом сообщили в Союзе театральных деятелей.

"Случилось горе. И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами", - отметил в некрологе глава союза Александр Калягин.

Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. Окончил Театральное училище имени Щепкина в 1983-м. С 84-го служил в театре "Сфера".

На экранах - с 1991 года: "Яд скорпиона", "Кафе "Клубничка", "Воровка", "Возвращение Мухтара", Next, "Сыщики", "Паутина", "Адвокот".

Озвучивал персонажей телешоу "Куклы" на НТВ и "Мульт личности".

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